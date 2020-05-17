65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu

65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu 65 yaş üstü yaşlılar evlerine dönüyor Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler 12: 00-18: 00 saatleri arasında geçerli sokağa...

65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu
17.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:04

65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu

65 yaş üstü yaşlılar evlerine dönüyor

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler 12: 00-18: 00 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma izinlerinin süresi doldu. Vatandaşların evlerine dönerken mutsuz olduğu görülürken, bazı yaşlılar ise el sallayarak evlerinin yolunu tuttu.

İstanbul'da uzun bir aranın ardından sonra sokağa çıkan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan park ve sahillere 65 yaş üzeri vatandaşların akın ettiği görüldü. Yaşlıların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korudukları gözlemlendi. 65 yaş üstü vatandaşlara iznin verildiği 12: 00-18: 00 saatleri arasında yürüyüş yaptı, banklarda sohbet etti. Sahile hasret kalanlar tüm gün denizi seyretti. Fakat iznin bitiş saatinin yaklaşması ile vatandaşlar mutsuzluğa kapıldı. Kimi vatandaşların evlerine dönerken mutsuz olduğu gözlemlenirken, kimi de el sallayarak gitti. Kısa sürede tüm park ve bahçeler boş kaldı. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmayı özledikleri gözlemlendi.

"Uzun süre evde kaldıktan sonra dışarıyı özledik"

Kardeşleri ile birlikte güzel havanın tadını çıkaran Nejat Sarı, "Ağabeylerimle birlikte gezdik, dolaştık. Yürüyüp spor yaptık. Arkadaşlarımızla buluştuk. Bu kadar uzun süre evde kaldıktan sonra dışarıyı özledik. İnsan sosyal bir varlıktır ihtiyacımız oluyor sosyalleşmeye" ifadelerini kullandı.

Ahmet Yılmaz ise dışarıda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söylüyor.

"Haftada bir gün yetmiyor"

Kısıtlamada verilen izinlerin yetersiz olduğundan yakınan Hasan Aksoy, "Haftada bir gün yetmiyor en azından hafta içi de kısıtlı bir saat olsa çok iyi olur. Doğa özlenmeyecek gibi değil. İnşallah en kısa sürede her şey düzelir" şeklinde konuştu.

65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Haber
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Haber
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
Üniversite, kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan Profesör Kutluk Özgüven'in görevine son verdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Bayram tatili için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden şahısta koronavirüs çıkınca mahalle karantinaya alındı
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Özören: Korona aşısında yakında hayvan deneylerine başlıyoruz
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Anne, çocuğunu balkonda unuttu itfaiyenin seslenmesini bile duymadı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Sahte belgeyle Bartın'a gelen 12 işçiden 1'inde koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hatice Çarpar Şahan Gökbakar Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Adana Çocuk Avrupa Antalya
Şu an buradasınız: 65 yaş üstü vatandaşların eve dönüş mutsuzluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 19:24:13. #1.14#
title