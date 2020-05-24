65 yaş üstü vatandaşların buruk bayramı
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65 yaş üstü vatandaşların buruk bayramı

Yeni tip Korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar parklara çıkarak hava aldı.

65 yaş üstü vatandaşların buruk bayramı
24.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:33

Yeni tip Korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar parklara çıkarak hava aldı. Bir vatandaş ise korona virüs riski nedeniyle çocuklarıyla telefonda görüşüp bayramlaştığını söyleyerek buruk bir bayram yaşadığını ifade etti.

Yeni tip Korona Virüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları için Ramazan Bayramı'nda 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izin verileceği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne gelen 65 yaş üstü vatandaşlar yürüyüş yaparak banklarda güneşlendi.

Sümmani Canyıldız isimli 66 yaşındaki vatandaşta eşi İkbal Canyıldız(65) ile birlikte dışarı çıktı. Sümmani Canyıldız, "İçeride sıkıldık bayram geldi bugün de pazar dışarı çıkma günümüz dışarı çıktık öyle hava aldık. Görüntülü olarak çocuklarımız ile bayramlaştık" dedi. İkbal Canyıldız, "Dolaşmaya çıktık hava güzel hatıra fotoğrafı çektiriyoruz bir yandan da" diye konuştu.

Besime Cin isimli vatandaş ise buruk bir bayram yaşadığını çocukları ile uzun süredir bayramlaşamadığını belirterek, "Allah sağlık versin gezdim biraz şu anda eve gidiyorum. Çocuklarımın yanına gidemiyorum burada oturuyorlar. 2 aydır gidemiyorum yanlarına biraz buruk bir bayram" şeklinde konuştu.

Nebiye Küçükdemirci ise 6 saatlik süreleri boyunca birkaç saat sokakta gezip evlerine geri gideceğini belirtti. Eşi Cafer Küçükdemirci ise, "Buruk bir bayram, yürüyerek geçireceğiz zamanımızı çok sıkıldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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