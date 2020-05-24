65 yaş üstü vatandaşların buruk bayram izni
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65 yaş üstü vatandaşların buruk bayram izni

65 yaş üstü vatandaşların buruk bayram izni Yaşlılar bayramın ilk gününü komşuları ile bir araya gelerek geçirdi Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstündeki vatandaşlar Ramazan Bayramını arkadaşları ile bir araya gelerek kutladı.

24.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:37

65 yaş üstü vatandaşların buruk bayram izni

Yaşlılar bayramın ilk gününü komşuları ile bir araya gelerek geçirdi

KARABÜK - Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstündeki vatandaşlar Ramazan Bayramını arkadaşları ile bir araya gelerek kutladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 14.00 ile 20.00 arasında kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar çocukları ve torunları ile bir araya gelemeyince çareyi sokaklara çıkarak aradı. Komşuları ve tanıdıkları ile bir araya gelen yaşlılar bayramlarını tebrik ederek hasret giderdi. Bazı vatandaşlar bayramı apartman bahçesinde geçirirken bazıları da ormanlık alanları tercih ederek spor yaptı. Her bayram çocuklarının ve torunlarının ziyaretlerine alışkın olan yaşlılar sokak sokak gezerek tanıdıkları ile camdan doğru bayramlaştı.

Ramazan Bayramının ilk gününde sokakta tanıdıkları ile vakit geçiren Ahmet Çakır (67), çocukları ve torunları ile sadece telefonla görüşebildiğini belirterek, "Öyle bir zamana geldik ki, çocuk anasına, kadın kocasına sarılamaz oldu. Öyle bir lanet hastalı geldi ki Benim çocuklarımın biri Fransa'da biri Ankara'da. Ankara'dan buraya gelemedi. Torunum gelemedi. Bir çare kaldık, telefonla görüşüyoruz yani" diye konuştu.

Eşi vefat ettikten sonra Karabük'te yalnız başına yaşayan ve iki aydır evden çıkmayan Zehra Sarıçam, apartmanın bahçesinde komşuları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bu yıl buruk bir bayram duygusu yaşayan Sarıçam, korona virüs için yazdığı maniyi arkadaşlarına okuyarak güldürdü.

Korona virüs dolayısıyla evini satılığa çıkardığını ve çocuklarının yanına yerleşeceğini ifade eden Sarıçam, "Evde yalnız kaldık bu bayram. Baklava, börek yaptık evde, gelen yok yemeye. Artık yalnız yaşayamıyorum. Oğlumun yanına gideceğim. Çocuklarımın yanına yerleşeceğim. Bana ev alacak oradan" dedi.

6 saatlik iznini Kent Ormanı'nda hem yürüyüş hem de kekik toplayarak geçiren Hasan Coşkuner ise, "Benim iki tane oğlum var. İkisi de İstanbul'da. Oraya yerleştiler. Hiçbir bayramı noksansız geçmiyorlardı. Çok buruk bir bayram oluyor esasen. Çocuklar bayramdan 1-2 önce geliyorlardı. Çocuklarla doyasıya bayram yapıyorduk ama şuanda buruk bir bayram var. Kendi kendimize bu kadar bayram yapılıyor. Ben bayramda ormana geldiğimi hatırlamam. Ormana gezmeye geldik. Gözle gözükmeyen bir mikrop her türlü işi bize yaptırdı" ifadelerini kullandı.

65 yaş üstü vatandaşların buruk bayram izni

Kaynak: İHA

Manşet

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