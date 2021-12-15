65 yaş üzeri vatandaşlarımıza evde temizlik hizmeti

Eyüpsultan'da yalnız yaşayan kimsesiz, engelli, ihtiyaç sahibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan, 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından yapılıyor.

Ekipler tarafından tespit edilen vatandaşların evleri, temizlik sırasında, hiç bir nokta göz ardı edilmeden, köşe bucak temizlenerek pırıl pırıl hale getiriliyor.

Vatandaşlara temizlik hizmeti veren Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.

"EVDE BANA İŞ KALMIYOR"

Evde temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızdan biri olan Nadime Demirli duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Çok memnunum Allah razı olsun. Tek başıma yaşıyorum rahatsızlıklarımdan dolayı temizlik yapamıyorum sağolsunlar bana hiçbir iş yaptırmıyorlar. Temizliğe geliyorlar çok ilgililer çok teşekkür ediyorum. Allah başkanımıza uzun ömürler versin ona hep dua ediyorum"

"ONLARI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORUM"

Ekipleri görünce mutlu olan Nazlı Çayır ise şöyle konuştu:

"Allah getirende de, götürenden de bu hizmeti verenden de razı olsun. Ayakta duramıyorum yemek yapamıyorum beledimizen yemeğimde geliyor. Evimi temizlemeye geliyorlar her tarafını silip, süpürüp, toparlayıp gidiyorlar. Onları görünce çok mutlu oluyorum"

Sizlerinde çevresinde; ihtiyaç sahibi, kimsesiz, engelli tanıdık komşularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Her yaşın ve herkesin belediyesi olarak her zaman yanınızdayız.