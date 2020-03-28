65 yaş üstü vatandaşları dolandıran 3 kişi yakalandı (2) 2 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaları nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.R.D., S.Y. tutuklanırken, S.Y.'nin kardeşi S.Y.

2 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'de koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaları nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.R.D., S.Y. tutuklanırken, S.Y.'nin kardeşi S.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA