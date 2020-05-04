65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilecek mi? 65 yaş üstü yasağı kalkacak mı?

Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıka yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 65 yaş üstü yasağı kalkacak mı? 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. İşte çok merak edilen 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni verilecek mi? 65 yaş üstü yasağı kalkacak mı gibi soruların yanıtları.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VERİLECEK Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bilim Kurulu'nda geçen toplantıda bu konuşulmuştu. Büyüklerimizi riske atmadan nasıl yapabiliriz, bunun planlanması gerekiyor. Sanırım bu çalışmalar yapıldı. Şimdi, muhtemelen hafta sonunda, diğer insanların sokağa çıkmadığı dönemde 65 yaş ve üstünün belirli sınırlarla, birkaç saat dolaşmalarına izin verilecektir diye düşünüyorum ben." dedi.

Özlü, "Ben kendi adıma, böyle bir kararın doğru olacağına inandığımı söylemiştim. Büyüklerimiz çok uzun zamandır evde mahsur kaldılar. Bu hem bedensel hem de ruh sağlıkları için büyük bir risk. Artık onları mobilize etme zamanı geldi. Bu yaparken onları korumamız gerekiyor. Bu da mümkün görünüyor." ifadelerin kullandı.