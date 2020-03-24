65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› 65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli - Haber
Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Zabıta, Kartal, Yerel

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

24.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

Başkan Gökhan Yüksel, süreci bizzat yönetti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in süreci bizzat yönettiği yardım çalışması kapsamında; Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediyesi Güvenlik ve Şoför ekibi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal Belediyesi Hizmet Binası önünde tam kadro yer aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dağıtıma çıkmadan önce belediye binası önünde bekleyen ekiplere seslendi. Yardım çalışması çerçevesinde hassasiyet gösterilmesi gereken konular ile alakalı uyarılarda bulunan Başkan Gökhan Yüksel, şöyle konuştu: "Arkadaşlar, ilçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, tek başına yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Hem Kaymakamlığımız, hem Emniyet Müdürlüğümüz hem de bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gelen veriler neticesinde tespitlerimizi yaptık. Sizlere güveniyorum, komşularımızın bizlere ihtiyacı var. Bir aile olarak bu ihtiyaçları hep beraber karşılayacağız. Bireysel ziyaretlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. O yüzden her ekibin başında mutlaka üniformalı bir zabıta arkadaşımız olacak. Bir şoför arkadaş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden bir arkadaş ve bir zabıta personeli olmak üzere her araçta toplam 3 kişi olacak. Ekip olarak birbirinize sahip çıkın. Lojistik anlamında hangi ihtiyacınız olursa olsun hepsini bizler karşılayacağız. Bu zor günleri atlattıktan sonra, böylesi zor süreçte fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarımızın mutlaka mükafatı olacak. Hep birlikte başaracağız, yolunuz açık olsun teşekkür ediyorum."

Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından; her bir araçta 3 personelin bulunduğu 8 ayrı ekip, dağıtımı gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Yardım çalışmaları kapsamında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yardım alan 65 yaş üstü, 184 vatandaşa ulaşıldı. İçerisinde; dezenfektan, sıvı sabun, maske, eldiven, kolonya ile birlikte 14 madde kuralının anlatıldığı broşürün bulunduğu çanta, her bir vatandaşa ekipler tarafından teslim edildi.

Yapılan her teslimatta ekipler, maske ve eldiven değişimine büyük bir özen gösterdi. Kartal Belediyesi'nin hazırlamış olduğu kişisel temizlik kitini alan 65 yaş üstü vatandaşlar ise; güler yüzle karşıladıkları belediye ekiplerine teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e sevgi ve selamlarını iletti.

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Haber
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Haber
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Haber
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Datome'den koronavirüs açıklaması: Endişeliyiz, sonuçları bekliyoruz
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Kadir Aydar Donald Trump Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ender Saraç Demet Şener Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: 65 yaş üstü vatandaşlara, Kartal Belediyesi'nden yardım eli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:02:42. #1.15#
title