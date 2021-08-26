65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen Hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen Hizmeti

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen Hizmeti
Habermetre - Haberler | Toplum

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen HizmetiMardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara diyetisyen hizmeti sunuyor.

65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen HizmetiMardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara diyetisyen hizmeti sunuyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde YADES Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için diyetisyen danışmanlığı hayata geçirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor. 65 yaş üstü vatandaşların sağlıklı aktif ve mutlu yaşamlarını devam etmelerine yönelik diyetisyen danışmanlığı hizmeti veriliyor. Alanında uzman diyetisyen tarafından, hastalıkların iyileştirilmesi, sağlığın korunması, dengeli ve yeterli beslenerek obezite riskine karşı önlem alabilmek adına düzenli olarak belirli periyotlarla beslenme takibi yapılıyor. Bu sayede bireylerin kilo kontrolü sağlanarak hastalık derecesinin düşürülmesi, özellikle kas ve kemik sağlığının koruyabilmek adına belirli saat aralıklarında yeterli ve dengeli beslenme gibi hayati önem taşıyan konular, diyetisyenler tarafından vatandaşlara anlayacağı şekilde anlatılarak hayatlarında tatbik edilmesi sağlanıyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Gervinho Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
65 Yaş Üstü Vatandaşlara Diyetisyen Hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:43:18. #1.16#

title