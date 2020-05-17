65 yaş üstü vatandaşlar: Yata yata bacaklarımız tutuldu
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65 yaş üstü vatandaşlar: Yata yata bacaklarımız tutuldu

65 yaş üstü vatandaşlar: Yata yata bacaklarımız tutuldu Kısıtlama sonrası 65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

17.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:51

65 yaş üstü vatandaşlar: Yata yata bacaklarımız tutuldu

Kısıtlama sonrası 65 yaş üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yaşlılar, "Evde yata yata bacaklarımız tutuldu" diye konuştular.

Malkara ilçesinde bir hafta sonra yeniden sokağa çıkmanın sevincini yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken, bazıları da parklara akın etti. İlçe sakinlerinden Necmi Çetin, "2 aydır evden çıkmıyorduk. Geçen hafta birkaç saat dışarı çıktık. Bugün de verilen izinle dışarı hava almaya, yürüyüş yapmaya çıktık. Evde bütün gün yata yata bacaklarımız tutuldu. Bize verilen süreyi iyi değerlendireceğiz" diye konuştu.

65 yaş üstü bir başka vatandaş da, "Evde iyice patladık, canımız sıkıldı. Evde hapishanede gibiyiz" dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar: Yata yata bacaklarımız tutuldu

Kaynak: İHA

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