65 yaş üstü vatandaşlar vakitlerini camii avlusunda geçiriyor 65 yaş üstü vatandaşlar vakitlerini camii avlusunda geçiriyor Eyüpsultan'da sokağa çıkan 65 yaş vatandaşlar havadan görüntülendi 65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni 12.

65 yaş üstü vatandaşlar vakitlerini camii avlusunda geçiriyor

Eyüpsultan'da sokağa çıkan 65 yaş vatandaşlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni 12.00 itibariyle başlamasıyla birlikte Eyüpsultan'da bazı vatandaşlar camii avlusuna gelerek dua ederken, bazı vatandaşlar da Kuran-ı kerim okudu. 6 saatlik izinlerinde yürüyüş yaparak vakitlerini geçiren ve bazı vatandaşların güvercinleri beslediği o anlar havadan görüntülendi.

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Eyüpsultan'da sokağa çıkma izninin başlamasıyla yaşlı vatandaşlar yürüyüş için dışarıdaydı. 6 saatlik izinlerini Eyüpsultan Camii avlusunda geçiren vatandaşlardan bazıları dua ederken, bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudu. Camii avlusundaki güvercinleri besleyen vatandaşlardan bazıları ise vakitlerini oturarak geçirirken vatandaşlardan bazıları ise ATM'den para çektikleri görüldü.

Kaynak: İHA