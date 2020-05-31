65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü defa sokakta
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65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü defa sokakta

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün üçüncü defa sokaklarda dolaştı.

65 yaş üstü vatandaşlar üçüncü defa sokakta
31.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:17

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün üçüncü defa sokaklarda dolaştı.

Denizli'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na çıktılar. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda dolaşan vatandaşlar mağazaları gezerken, kimileri ise parklarda yaşıtlarıyla oturarak sohbet etti.

65 yaş üstü vatandaşlardan Hasan Arı, pazar günü dışarı çıktıklarında ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi. Hasan Arı, "Yaklaşık üç aydır sokağa çıkamıyorduk. İyice yürüyemez olduk. İzni iyi düşünmüşler ama mesai günlerinde müsaade etseler daha iyi olur. Her taraf kapalı. İhtiyacımız oluyor ama bir şey alamıyoruz. Bu nedenle bir de mesai günlerinde 65 yaş üstüne müsaade ederlerse memnun oluruz. Evde vakit geçirmek için kitap okuyorum, televizyon seyrediyorum, ufak resimler çiziyorum. Böyle vakit geçiriyorum" dedi.

65 yaş üstü vatandaşlardan Fevzi Yalçın ise, "Vallahi bugün dışarı çıkmak pek bir işe yaramıyor. Her yer kapalı, bir yere gidemiyoruz. Evde vakit geçirmek için televizyon izliyoruz, müzik dinliyoruz, yatıyoruz. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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