65 yaş üstü vatandaşlar tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezdi
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65 yaş üstü vatandaşlar tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezdi

Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlar, izin günlerinde Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezmenin keyfini yaşadı.

65 yaş üstü vatandaşlar tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezdi
17.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:11

Tunceli'de 65 yaş üstü vatandaşlar, izin günlerinde Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen tur otobüsüyle Munzur Vadisi'ni gezmenin keyfini yaşadı.

Başarılı terör operasyonları sayesinde son yıllarda turizm ve huzur şehri olarak anılan Tunceli'de Vali Tuncay Sonel tarafından

turizme katkı amacıyla şehre getirilen "City Sightseeing" tur aracı, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların hizmetine sunuldu. Vefa Sosyal Destek Grupları eşliğinde evlerinden alınan yaşlılar, tur otobüsü ile Munzur Vadisi'nin muhteşem doğasını görme imkanı yakaladı. Munzur Vadisi'ndeki ziyaretgahları da ziyaret eden vatandaşlar, kendilerine gezme imkanı sağlayan Vali Sonel ve emeği geçenlere dua ve teşekkür ettiler. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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