65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıktı
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65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıktı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında dışarı çıktı.

31.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:49

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında dışarı çıktı.

Bugün 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları serbest olan 65 yaş üstü vatandaşlar, maske takıp, sıcak havadan dolayı şemsiyelerini de alarak, uzun süredir görüşmedikleri arkadaşlarıyla cami avlularında bir araya geldi.

Yenimahalle Meydanı'na bisikletleriyle ya da yaya olarak gelen vatandaşlardan kimi burada yürüyüş yaptı kimi ise açık olan fırınlardan ekmek aldı.

Kronik hastalığı bulunan ve tekerlekli sandalye ile hareket edebilenlere ise aileleri eşlik etti.

65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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