65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıklamasının ardından İstanbul'da bugün saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıklamasının ardından İstanbul'da bugün saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan kimi sahillerde, kimi de park ve bahçelerde yürüyüş yaptı.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavürüs tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını belirtmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.

Üsküdar sahilinde 65 yaş üstü vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yapmayı tercih etti. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

SOKAĞA ÇIKTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUMSokağa çıkan Ayşe Çelik, "67 yaşındayım, 3 aydır evdeydim kurallara uyduk. Allah'ıma şükürler olsun sokağa çıktım ve çok mutluyum. Deniz havası almaya geldim. Herkese çok teşekkür ederim " diye konuştu. Başka bir vatandaş ise "Çok sıkılmıştım günlerdir. Yürüyüş yapmaya geldim. Çok iyi oldu" diye konuştu.

Eyüpsultan Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının maske takmadığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA