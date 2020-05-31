65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı
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65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı Zonguldak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar Gazipaşa Caddesi'ne akın etti.

31.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:13

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkarak özgürlüğün tadını çıkarttı

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar Gazipaşa Caddesi'ne akın etti. Yürümekte zorluk çeken bazı vatandaşlara, yakınları refakat etti.

Gazipaşa Caddesi başta olmak üzere sahil bandına yakın bölgelerde yürüyüş yapan vatandaşlar adeta özgürlüğün tadını çıkarttı. Öte yandan maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunması konusunda 65 yaş üstü vatandaşlara hatırlatıldı. 1 Haziran 2020 günü saat 00.00 itibariyle kaldırılacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kalan caddelerde 65 yaş üstü vatandaş yoğunluğu oluştu. Bazı vatandaşlar ise banka önlerindeki ATM'lere gelerek işlem yaptı.

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma iznini kullandı

Kaynak: İHA

Manşet

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