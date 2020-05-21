65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izinlerini elektronik ortamdan alabilecek
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65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izinlerini elektronik ortamdan alabilecek

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların seyahat iznini elektronik ortamda ve e-devlet üzerinden alabileceklerini, bunun için kaymakamlıklara gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.

65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izinlerini elektronik ortamdan alabilecek
21.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:11

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların seyahat iznini elektronik ortamda ve e-devlet üzerinden alabileceklerini, bunun için kaymakamlıklara gidilmesine gerek olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgede belirtilmiştir. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığınca yayımlanan mezkur genelge doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebileceklerdir.

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren talepte bulunabilecekledir..

4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

7- Düzenlenen "Seyahat İzin Belgesi" tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

9-65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır. Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması için Kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacaktır. Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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