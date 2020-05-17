65 Yaş üstü vatandaşlar sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayarak türkü söylediler
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65 Yaş üstü vatandaşlar sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayarak türkü söylediler

65 Yaş üstü vatandaşlar sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayarak türkü söylediler İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra yeniden sokağa çıktı.

65 Yaş üstü vatandaşlar sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayarak türkü söylediler
17.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:39

65 Yaş üstü vatandaşlar sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayarak türkü söylediler

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra yeniden sokağa çıktı. Parkta sancak isimli tavşan ile oynayarak türküler söylediler. Günler sonra dışarıya çıkan yaşlı vatandaşlar türküler eşliğinde duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile meteoroloji tahminlerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bugün dışarı çıkma saatleri 12.00-18.00 saatleri arasında değiştirildi. Saatler 12.00'yi gösterdiğinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak dışarı çıktı. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sıcak havaya rağmen dışarı çıkıp gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Parkta yaşayan Sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayan yaşlılar türküler söyleyerek keyifli dakikalar yaşadı. Günler sonra bir araya gelen yaşlı vatandaşlar Türküler söyleyince duygusal anlar yaşadı.

Günler sonra dışarı olmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş üstü emekli Hasan Sumaktaş, Komşularımız ile bir araya geldik. Hepsinden Allah razı olsun. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize kolaylıklar versin. Komşularımın morali düzelsin diye türküler okuyorum. Aşık Veysel'den, Aşık Mahsuni'den, Aşık Daimiden türküler okuyorum. Yerimiz serin güzel kucağımda tavşan var. Bu gün burada çok mutluyuz" diye konuştu.

65 Yaş üstü vatandaşlar sancak isimli tavşan ile oyunlar oynayarak türkü söylediler

Kaynak: İHA

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