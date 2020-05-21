65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda
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65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda

SAĞLIK Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda
21.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:00
SAĞLIK Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin'in Koca'nın açıklaması sonrasında gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda aldıkları izinle memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, İstanbul çıkışında TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetleme noktalarından geçti. Polis ekipleri, kurulan denetleme noktalarında seyahat etmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara yolculukları esnasında refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönmeleri gerekiyor. 

"EŞİM GELİNLERİN BENİ BEKLİYOR"

Kurulan denetleme noktasında izin belgesini kontrol ettiren Fazlı Uyanık "Ben 1,5 ay önce memlekete gidecektim. Virüs nedeniyle bu zamana kadar kaldık. Ben burada kızımın ve damadımın yanında kalıyordum. Memleketimde eşim gelinlerim beni bekliyorlar bir daha da İstanbul'a gelmeyeceğim. Benim memleketim Çankırı, ben her sene Kasımda İstanbul'a geliyorum Nisan ayının 15'inde memlekete gidiyorum. Bu olaylar çıkınca gidemez oldum sağ olsun devletimiz izin verdi şimdide çıktık yola gidiyoruz" dedi.

"BİR KERE OĞLUMLA MEMLEKETE KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Memleketine gitmek için yola çıkan Salim Keskin ise "Memleketime Rize'ye çay ekmeye gidiyorum yanımda olan eşimle beraber hem ticari amaçla hem de 65 yaş üstü olarak gidiyorum" diye konuştu. Bir vatandaş ise "Ben refakatçı olarak babam ve annemin yanında gidiyorum.  Babam ve annem 65 yaş üzeri onlara yardımcı oluyorum" açıklamasında bulundu.  Otobüs ile yolculuk yapan Gülhan Ocak da "Bursa'ya evime gidiyorum. İstanbul'da oğlumun yanına geldim. Bir kere oğlumla memlekete kaçmaya çalıştım, polislere yakalandım. 2 aydır evden dışarıya çıkmadım, şimdi izin çıkınca otobüsle memleketime gidiyorum" dedi.

 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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