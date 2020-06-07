65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı
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65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı

65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 itibariyle dışarı çıktı.

07.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:04

65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 itibariyle dışarı çıktı. Kısıtlamasız hafta sonunda ilk kez sokağa çıkan vatandaşlar, kalabalıktan ve kurallara uyulmamasından şikayet etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Pazar günü sokağa çıkma izni ile beraber saat 14.00'te dışarı çıktı. Yürüme mesafesi ile sınırlı yerlere gidebilecek 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 20.00'ye kadar dışarıda olabilecek.

1 Haziran itibari ile başlayan normalleşme süreci kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması önceki günlerde kaldırılmıştı. Kısıtlamasız hafta sonunda ilk kez dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, kalabalıktan dert yandı. Eyüp Sultan'da meydanında gezen 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarı çıkan diğer vatandaşların maske takmadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını dile getirdi

"Neredeyse birbirleriyle sarılacaklar"

Sokaktaki vatandaşların birbirine yakınlığından şikayet eden 65 yaş üstü bir vatandaş, "Yukarıda bir kafe var. İç içe oturmuşlar. Neye yaradı? Bu kurallara uymamız lazım. Böyle olduktan sonra kıymeti yok. Tokalaşıyorlar. Kiminin ağzında maske var kiminin yok. Neredeyse birbirleriyle sarılacaklar.Ne kadar değer verirsek toplum olarak daha erken atlatırız. Acayip kalabalık var. Şuan eskisi gibi. Hiç fark yok" dedi.

"Bunlar böyle olduğu sürece biz çok oturacağız evde"

68 yaşındaki Emine Nejla Taşkın, "75 günü geçti. Kapı dışarı çıkmadık. Bu böyle olmaz. Çoğu maskesiz. Bunlar böyle olduğu sürece biz çok oturacağız evde. Gençlere hafta içi 2 gün sokağa çıkma izni. Biz Pazar gününü veriyorlar. Ben herkese muhtacım. Benim burada çoluğum çocuğum yok. Çocuklarım Almanya'da. Alışveriş yapanım yok. Ona buna minnet, rica. Çok bunaldım. Ben gezmek istemiyorum. Hafta içi salsınlar. Alışverişimi yapayım. Berbere gideyim. Bankama gideyim. Başka istediğim bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Biz de evde oturmaktan bıktık"

Maskesiz vatandaşları ikaz ettiğini söyleyen Taşkın, "Gelirken bir tanesini ikaz ettim. Çoğu maskesiz. 'Ben gıdada çalışıyorum. Maskeden bıktım' dedi. Biz de evde oturmaktan bıktık. Çocuk gibi yürüyoruz. Doğru düzgün yürümeyi unuttuk. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Gençlere bir Pazar bir de hafta içi veriyorsa bize de hafta içi iki gün versinler" diye konuştu.

"Cumaya da gidemiyoruz"

Camiye gidememekten dert yanan Taner Taşkın, "Cumaya da gidemiyoruz. Kapıdan dışarı çıkıyorsun. 3 bin 100 lira kapıda bekliyor. Ceza kesiyorlar" dedi.

65 yaş üstü vatandaşlar kalabalıktan dert yandı

Kaynak: İHA

Manşet

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