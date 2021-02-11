65 yaş üstü vatandaşlar için egzersiz önerisi

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlıların, eklem sertliği, kemik kırılmaları, kilo alımı ve kas kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurularında artış yaşandığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, bilinçli yapılacak egzersizler ile bu rahatsızlıkları bertaraf etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle, özelikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Yaklaşık 1 senedir evlerinde oturmak zorunda kalan 65 yaş üstü kişilerde eklem ağrıları, osteoporoz, kilo alımı gibi şikayetlerde artış yaşandığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, "Hareket kısıtlanınca vücut, kemik içerisindeki kalsiyumu gereksiz görerek çözmeye başlar. Kalsiyumdan mahrum kalan kemik çok daha kolay kırılır. Aynı durum, kaslarımız için de geçerli. Hareketsiz kalan kaslarda da bir süre sonra erime başlar" dedi.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda hareketsiz kalmanın kısır döngüye giren sorunlara neden olduğunu ve poliklinik başvurularında önemli bir artış yaşandığını dile getiren, Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, bu yaş grubundaki kişilerin önceleri çok da ciddiye almadıkları kas, kemik, eklem problemlerinin bu dönemde daha da arttığına dikkat çekti.HAREKETSİZLİK KİLO SORUNUNU DA BERABERİNDE GETİRDİYaşlı kişilerin o yaşa gelene kadar örneğin dizlerinde meydana gelen ufak yıpranmaların, hareketsiz kalınca ağrıyla kendini gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Devrim Akseki, "Ortopedide bir kavram vardır. "Hayat harekettir, hareket hayattır" deriz. Bu nedenle, kalça kırığı şikayetiyle gelen bir hastayı bir an önce ayağa kaldırarak yürütecek tedaviyi uygularız. Maalesef yaşanılan süreçte alınan önlemler gereği 65 yaş üstü vatandaşlarımız önceden 5 bin adım atarken, 500 adım atamaz hale geldi. Bu nedenle, bütün eklemlerinde sertliklere neden olmaya başladı" diye konuştu. Kişilerin hareketsiz kalınca kilo almaya başladıklarının da altını çizen Prof. Dr. Akseki, "Örneğin kişinin dizinde bir yıpranma vardı diyelim. Hareketsiz kalınca bu ağrı artar, ancak hareketsizlikten kişi kilo da almaya başlar. Kilo artınca dize daha çok yük biner ve diz daha çok ağrımaya başlar. Daha çok ağrı da kişinin hareketlerini daha çok kısıtlamaya başlar. Yani kişi büyük bir kısır döngünün içine girerö"diye konuştu.'VAKALARDA ARTIŞ VAR'Kişilerin yaşı ilerledikçe kemiklerde belli zayıflamalar olduğunu ancak hareketsiz yaşamanın bu zayıflığın derecesini artırdığını belirten Prof. Dr. Akseki, "Son zamanlarda osteoporoz vakalarında ve var olan vakaların derinliğinde da artış yaşanıyor. Kişi hareketsiz kaldığı zaman, vücut kemik içerisindeki kalsiyumu gereksiz görerek otomatik bir sistemle kalsiyumu çözmeye başlar. Bu da kemikte güçsüzlüğe neden olur. Mesela kişi evde yürürken ayağı halıya takılır düşer kalçası kırılır, ya da hastalık o kadar ilerler ki, kişinin kalçası yürürken kırılır ve bu nedenle düşer. Bu tür hastaları da çok görmeye başladık" şeklinde konuştu.KASLAR ERİMEYE BAŞLIYORHareketsiz yaşamın beraberinde getirdiği bir diğer büyük sorunun kas erimesi olduğunu belirten Prof. Dr. Akseki, "Şu örnekle anlatabilirim. Diyelim ki bir kişinin bileğini alçıya alalım. Bir süre sonra alçıyı çıkardığınızda alçıya alınan bileğin diğer bilekten daha ince olduğunu görürsünüz. Kaslar kullanılmadıkça kendini küçültür. Yaşlılarımızda da olan budur. Sonrasında yürürken, kaslar yeteri kadar güçlü olmadığı için kontrol ve dengede sorun yaşanır" diye konuştu.TEK ÇÖZÜM BİLİNÇLİ EGZERSİZ

Yaşlılarda görülen tüm bu sorunların tek çözümünün hareket olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akseki, "Eve spor salonu getiremeyiz belki ama hareketi getirebiliriz. Evde günde yapılacak 1 saatlik basit egzersizler bu sorunları çok büyük bir yüzde ile ortadan kaldırır. O yaş grubunda zayıflamış kemik, sertleşmiş eklemlerinizle, artmış kilonuzla hareketi doğru yapmazsanız başka problemlere neden olabilirsiniz. Bu nedenle egzersizler de bilinçli yapılmalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı