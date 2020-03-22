65 yaş üstü vatandaşlar için "dışarı çıkmayın" uyarısı
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Polis, Muş, Yerel

65 yaş üstü vatandaşlar için "dışarı çıkmayın" uyarısı

65 yaş üstü vatandaşlar için "dışarı çıkmayın" uyarısı Muş'ta polis ekipleri tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için megafonundan "dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.

22.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:05
65 yaş üstü vatandaşlar için 'dışarı çıkmayın' uyarısı

65 yaş üstü vatandaşlar için "dışarı çıkmayın" uyarısı

MUŞ - Muş'ta polis ekipleri tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmamaları için megafonundan "dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge sonrası vatandaşların korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları için Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli uyarılar yapılıp, vatandaşların kimlikleri kontrol edildi. Muş Valiliği önünde ve belirli noktalarda polis aracı megafonundan vatandaşlara korona virüsüne karşı dışarı çıkmamaları ve acil durumlarda 112, 155, 156 ve 0436 2162807 numaralarının aranması istendi.

Uygulamayı yerinde bulduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Cebbar Söylemez, "Alınan tedbirden memnunuz, destekliyoruz. Tedbir lazım ama takdir Allah'ın. Uygulama gerekiyor ve daha da artırılması gerekiyor" diye konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlar için 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Kaynak: İHA

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65 yaş üstü vatandaşlar için "dışarı çıkmayın" uyarısı

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