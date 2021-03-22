65 yaş üstü vatandaşlar için Aktif Yaş Alma Merkezi

Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Aktif Yaş Alma Merkezi kuracak. Böylelikle vatandaşlar etkinliklere ve kurslara katılabileceği belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesi'ne yapılan Alzheimer Merkezi'nden sonra 1200 Evler Mahallesi'ne de 65 yaş ve üzeri Merkezefendililer için Aktif Yaş Alma Merkezi kazandırılacak. 1200 Evler Mahallesi'ndeki parkın içinde atıl durumda bulunan tesis, bakım ve tadilat çalışmalarından sonra yeni bir yaşam alanını dönüştürülecek. 185 metrekarelik alandan oluşan sosyal tesiste, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için etkinlikler ve kurslar düzenlenecek. İçerisinde kütüphanenin de bulunacağı merkezde Merkezefendili büyükler hem sosyalleşecek hem de zamanı verimli olarak geçirecek.

"Ücretsiz ikramlarımızın tadına bakarken sosyalleşebilecekler"

Aktif Yaş Alma Merkezi'nin yapılacağı tesiste ve alanda incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 7'den 70'e tüm Merkezefendililer için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, "1200 Evler Mahallemizde park içinde atıl durumda olan bir tesisimizi, değerli büyüklerimiz için yepyeni bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri büyüklerimiz için hizmet verecek olan 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezimizde büyüklerimiz, onlar için düzenleyeceğimiz kurslarımıza, etkinliklerimize katılarak zamanlarını etkin ve verimli olarak değerlendirebilecekler. Onlar için hazırlayacağımız kütüphanede, huzurlu bir ortamda kitap ve günlük gazeteleri okuyabilecekler. Ev ortamına bağlı kalmaktan sıkılan büyüklerimiz, tesisimizin bahçesinde bir araya gelerek ücretsiz ikramlarımızın tadına bakarken sosyalleşebilecekler. Bunun yanında, Selçukbey Mahallemizdeki Alzheimer Merkezimizin birinci katında, Alzheimer hastası olmayan büyüklerimiz aynı şekilde, onlar için özel olarak düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılabilecekler. İçinde bulunduğumuz Yaşlılar Haftası nedeniyle, tüm değerli büyüklerimizin ellerinden öpüyor, onlara sağlıklı ve huzurlu uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı