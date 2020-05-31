65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı
- 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı.
31.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:27
- 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı
İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı. Vatandaşlar saat 20.00'a kadar dışarıda bulunabilecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Fatih'te dışarı çıktı. Fatih'te dışarı çıkarak parklara giden vatandaşlar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar saat 20.00'a kadar dışarıda bulunabilecek.
Kaynak: İHA