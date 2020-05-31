65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı.
31.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:24
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıktı. Vatandaşlar saat 20.00'ye kadar dışarıda bulunabilecek.
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, Fatih'te dışarı çıktı. Fatih'te dışarı çıkarak parklara giden vatandaşlara Fatih Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar saat 20.00'ye kadar dışarıda bulunabilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA