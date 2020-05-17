65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR CANKURTARAN SAHİLİNDE DENİZE GİRDİ Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik sokağa çıkma izni sonrası saat 12.00 itibarıyla sokaklara çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 6 saatlik sokağa çıkma izni sonrası saat 12.00 itibarıyla sokaklara çıktı. Cankurtaran sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girdi. Kayalıklara oturup güneşlenenler de vardı.

"HAVA SICAK SUYA GİREYİM DEDİM"

Fatih'te oturan ve Cankurtaran sahilde denize giren Bilal Kallıkçı, "66 yaşındayım. Saat 12.00'de dışarı çıktım. Önce martılara yem verdim. Köpeklere su verdim. Baktım hava da sıcak suya gireyim dedim. Su valla keskin. Kar suyu gelmiş su buz gibi. Şampuan sürdüm. İki aydır evdeydim. Geçen hafta denize girmemiştim bu hafta gireyim dedim" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA OLMAK ÖZGÜRLÜK DEMEK"Sahilde güneşlenen 70 yaşındaki Ali Mert, "Ben denize giremiyorum oruç tutuyorum. Eğer oruç tutmasam biz Nisan başında sezonu açıyorduk. Fakat bu nedenle giremedim. Geldik güneşleniyoruz. Üzerimize su döktük. Saat tam 12.00'de dışarıdaydım. Dışarıda olmak özgürlük demek" ifadelerini kullandı

- İstanbul

Kaynak: DHA