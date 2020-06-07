65 yaş üstü vatandaşlar Büyükçekmece'de plajda zaman geçirdi
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65 yaş üstü vatandaşlar Büyükçekmece'de plajda zaman geçirdi

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da kendilerine verilen izin saatlerde Büyükçekmece'de plaja gelerek zaman geçirdi.

65 yaş üstü vatandaşlar Büyükçekmece'de plajda zaman geçirdi
07.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:31

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da kendilerine verilen izin saatlerde Büyükçekmece'de plaja gelerek zaman geçirdi.

Yeni tip korona virüs salgını kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların bugün 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Haftalar sonra ilk kez sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı günde sahile gelen vatandaşlar Büyükçekmece Sahil'de plaja gelerek hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi. 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da kendilerine verilen izin süresinde sahile geldi. Bazı vatandaşların bulmaca çözüp zaman geçirdiği bazı vatandaşların ise güneşlenip denize girdiği gözlendi. Plajda ve yürüyüş yolundaki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Kendilerine verilen izin süresini plajda güneşlenerek geçireceğini söyleyen 78 yaşındaki Mustafa Tezcan, " 8'e kadar zamanım var deniz hasretimi gidermeye çalışıyorum sporda yapacağım" dedi.

Sahile gelerek banklarda oturup bulmaca çözen 65 yaşındaki Necdet isimli bir diğer vatandaş ise, "Hava alıyorum bulmaca çözüyorum. Özlemişim sahili özlemez olur muyuz?" diye konuştu.

(Murat Delice - Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

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