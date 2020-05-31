65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili'ne akın etti
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65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili'ne akın etti

65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili'ne akın etti 65 yaş üstü vatandaşlar deniz kenarında oturup güneşlendi Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 14.00-20.00 arasının da izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar Avcılar Sahili'ne akın etti.

65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili'ne akın etti
31.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:01

65 yaş üstü vatandaşlar, Avcılar Sahili'ne akın etti

65 yaş üstü vatandaşlar deniz kenarında oturup güneşlendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 14.00-20.00 arasının da izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar Avcılar Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup güneşlenirken, bazıları da yeşil alanların tadını çıkarttı.

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün verilen iznin ardından tekrar sokağa çıktı. Saat 14.00-20.00 arasının da izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar sahil ve park yerlerine akın etti. Aylarca evlerinden çıkamayan yaşlılar kısıtlamanın esnetilmesiyle güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarttı. Avcılar Sahili'nde akın eden bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup güneşlenirken, bazıları da yeşil alanların tadını çıkarttı. Vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye çok dikkat etmediği görülse de maskelerini taktıkları gözlemlendi. Avcılar sahilindeki yoğun ise böyle görüntülendi.

Kaynak: İHA

Manşet

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