65 yaş üstü toplu taşımaya binebiliyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan kısıtlamalar arasında 20 yaş altı gençlerin ve 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanımları kısıtlanmıştı. 1 Haziran'da yeni kararların açıklanmasının ardından 65 yaş üstü toplu taşımaya binebiliyor mu? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı, kullanabilir mi? 65 yaş üstü otobüse, minibüsei dolmuşa binebilir mi? sorularının yanıtları araştırıldı.

1 Haziran kararlarının ardından 65 yaş ve üstü sokağa çıkabilir mi? Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanımları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili yeni karar belli oldu. 1 Haziran'a kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesine göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü otobüs, minibüs, metrobüs kullanabilir mi? 65 yaş üstü toplu taşımaya binebiliyor mu?İşte detaylar haberimizde...

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU?

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.