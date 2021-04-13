65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün koronavirüs gündemiyle toplandı. Toplantı yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, kurulun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunuldu. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı?

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan açıklamalarda bulundu.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

• Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

• Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

• 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

• Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.

• Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

• Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.

• Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

• Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.

• Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

• Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.