65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak?

21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak?

21 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yasakların 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacağını açıklayan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Risk grubundaki vatandaşların toplu taşıma araçlarını da kullanıp kullanamama durumunu sorgulamaya başladı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 - 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar haberimizde…

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Bu bilgilere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma yasağının kaldırılması ön görülüyor. Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU, KALKTI MI?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlayanlar bu yasaklara dahil edilmeyecek. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi oluşuna bakılmaksızın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Sınav destek kurslarına giden öğrenciler, merkezi sınavlara gidenler ve hastane randevusu olanlar bu durumdan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat ve toplu taşıma yasakları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL