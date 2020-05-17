65 yaş üstü tekrar sokaklarda 65 yaş üstü tekrar sokaklarda Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalktığı saatlerde sokaklara inerek temiz havanın tadını çıkardı.

65 yaş üstü tekrar sokaklarda

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlar yasağın kalktığı saatlerde sokaklara inerek temiz havanın tadını çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Eskişehir'in de dahil olduğu 15 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçen hafta belirli saat aralıklarında dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta da 6 saat boyunca sokaklarda gönüllerince dolaşabilecek. Öğlen saat12.00-18.00 arasında dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeleri ile sıcak havanın tadını çıkaracak.

Özgürlük gibisinin olmadığını söyleyen 68 yaşındaki Nejat amca, "Özgürlük gibisi yok. Başımıza bela olan bu korona nedeniyle devletin koyduğu kurallara mecbur uyuyoruz. Bize hak verdiler ve dışarı çıktık. Gazete alacaksın kısıtlı, kitap almak istiyorsun alamıyorsun. Yata yata evde büyüyeceğiz herhalde" dedi.

68 yaşındaki emekli öğretmen Nihat Eser ise "Çoüu şeyi unutmuştuk. Dışarı çıkmamız iyi oldu. Yürümeyi unuttuk. Bu süreyi beğenmedim ben sadece. Tam sıcağa denk geldi. Ben de burada bir kaç saat vakit geçirip, yürüyüş yapıp eve gideceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA