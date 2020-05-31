65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi
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65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi

- 65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi Konya'da atletizm yarışlarında dereceye giren 65 yaş üstü 10 kişilik sporcu grup, sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinde bir araya gelerek parkta spor yaptı.

31.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:19

- 65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi

KONYA - Konya'da atletizm yarışlarında dereceye giren 65 yaş üstü 10 kişilik sporcu grup, sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinde bir araya gelerek parkta spor yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce organize edilen 'Koşabiliyorken koş' projesine katılarak uluslararası yarışmalarda derece elde eden 65 yaş ve üzeri sporcular korona virüs önlemleri kapsamında bir süre spor yapamadan günlerini geçirdi. Bugün verilen izinde merkez Selçuklu ilçesi Nene Hatun Parkında bir araya gelen sporcular antrenman yaptı.

Rahatsızlığı nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine spora başlayan Yüksek İnşaat Mühendisi 74 yaşındaki Yaşar Dadak, düzenli spor yaparak kolesterol ve hipertansiyon rahatsızlığından kurtulduğunu söyledi.

Uzun yıllardır spor yaptığını belirten emekli öğretmen 67 yaşındaki Dudu Kalkan ise, sağlığı elverdiği sürece spora devam edeceğini dile getirdi.

65 yaş üstü sporcular parkta bir araya geldi

Kaynak: İHA

Manşet

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