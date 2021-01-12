65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkabilir? Toplu taşımada 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması hala devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla beraber vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar için dışarı çıkma saatleri saat 10.00'da başlıyor. 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgesi ile açıklandı. Genelgeye göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilir. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKABİLİR?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu'nca Koronavirüs salgına yönelik bir tedbir daha alındı.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir" denildi.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI İÇİN BELİRLENEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULAMASI CUMA NAMAZLARI AÇISINDAN NASIL OLACAKTIR?

Cevap 17: Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.