65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI (4)

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaptı. Sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Beyoğlu'nda da 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, çıkış saatleri olan 11.00'ı beklemeden evlerinden dışarı çıktı.

"BUGÜN ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ"Şişli'de caddede yürüyüş yapan Tahsin Güneş,"35 gündür evdeydim. Benim için sorun değildi. Ben 83 yaşındayım. Günler sonra dışarı çıkmak güzel. Ama bize dört saat az. Bize belli bir saat daha verseler azar azar daha iyi" ifadelerini kullandı.

"KEYFİMİZ YERİNDE"Yine Şişli'de 70 yaşındaki Adel Acemoğlu, "Hepimizin anneler günü kutlu olsun. Yürüyüşe çıktık. Ayaklarımız kilitlendi. Bastonla çıktım. Allah büyüklerimizden razı olsun. Bu izni bize verdiler. Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem anneler günü hem de yürüyüşe çıktık. Keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.

"İKİ AYDIR İLK DEFA ÇIKIYORUM"76 yaşındaki Tamer Celasun her yer kapalı olduğu için yürüyüş yapacağını söyleyerek, "Ben zavallı 65 yaş üstü olanlardanım. İki aydır ilk defa çıkıyorum. Fakat açık hiçbir yer yok. Dolayısıyla sadece yürüyüş yapmak durumunda kalacağım. Bu acayip maske de nefes almamı güçleştiriyor ama takmaya mecburum. İnşallah Türkiyemizi koronasız günler bekliyordurö dedi. Arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Dilsel Bakay da, "Çıktık ama maalesef her yer kapalı. Oturacak yer bile zor bulduk ama yürüyüşümüzü yapıp yine eve döneceğiz. Başka çaremiz yok. Yaşım 80 ama hareketliyim. Evde yürüyüş yapıyorum. Evde zorlandım, insan hamlıyor. Jimnastiğimizi yapıyoruz ama maalesef zor. İnşallah bu günler geçer" dedi. "KIZLARIMLA İYİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"Kızlarıyla birlikte parka gelen ve burada anneler gününü kutlayan 92 yaşındaki Şermin Erduman ise, "Kendimi çok rahat hissediyorum, rahat nefes alıyorum. Hasta olmadan evde kapalı kalmak insana çok zor geliyor. Allah'a şükür sağlığım yerinde, kızlarım yanımda. Anneler gününü burada kutluyoruz. Evde de kutlayacağız tabii ki ama kaç gündür evdeyiz ve bir hava alalım dedik. Çok güzel kutluyoruz. Kızlarımla beraber iyi vakit geçiriyoruz" dedi. "ANNEMİ DIŞARI ÇIKABİLMESİ ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"Annesi Şermin Erduman'a ve 68 yaşındaki ablası Sema Erduman'a refakatçi olarak parka gelen 62 yaşındaki Uğur Erduman ise, "Anneme ve ablama refakatçi olmak için geldim. İki aydır evdelerdi. Alışverişlerini falan hep ben yapıyordum. Annemin bugün dışarıya çıkabilmesi çok hoşuma gidiyor. Ablamla da birlikte yürümek çok iyi geldi. Hava da güzel. Bizim eve parka da çok yakın. Parkta oturmak yasak diye annem yorulacak diye düşündük ama bir geldik, oturabiliyormuşuz. Anneler günü için de çiçek aldık anneme" dedi. "ÇOK MUTLUYUM"Dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen ve parkta dans eden Antie Tanatar da, "Ben her gün bir saat yüzen biriyim. 84 yaşına geldim. Korona geldi, herkes şikayetçi. Korona hepimize geldi, kabullenmek lazım. Güzel şartlar koyuyorlar. Bende uslu uslu evimdeydim. Merdivenlerden yukarı çıkıp aşağı iniyordum, bütün hareket buydu. Bugün her güneşli hem de anneler günü. Çok mutluyum" dedi. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI KESKİN: "EĞER BİR İHTİYAÇLARI VARSA KARŞILAMAK İÇİN BURADAYIZ"Parka gelip vatandaşlarla konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise, "Uzun süredir içeride kalmak çok zor bir şey. Bir de alışkanlıklar var. Bugün hem anneler olması nedeniyle hem de uzun bir süredir dışarıya çıkamamış olmanın verdiği sıkıntıdan dolayı parklarımız biraz kalabalık. Onların yanında olduğumuzu anlatmak ve eğer bir ihtiyaçları varsa karşılamak için buradayız" dedi.

"YÜRÜYÜŞ YAPIP EVİME GİDECEĞİM"Sultangazi'de sokağa çıkan 74 yaşındaki Nebibe Dinç" 2-3 aydır çıkmıyorum. Bugün ilk kez çıktım. Her şeyimizi çocuklar getiriyor. Bir zamanlar çocuklarımız bize muhtaçtı şimdi biz onlara muhtacız. Bugün dışarı çıkmamıza izin verdiler, bende biraz yürüyüş yapıp evime gideceğim" derken, 66 yaşındaki Şerafettin Yıldız " Aylardır evdeyim. İlk kez çıkıyorum. Hem yürüyorum hem de spor yapıyorum. Evdeyken ev işleri ile ilgileniyordum. Şimdi çıktım spor yapmak istedim. Sağlığıma dikkat ediyorum. Evde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BİZİM GİBİ YAŞLILARI GÖRÜNCE AĞLAŞTIK"76 yaşındaki İbrahim Birinci "2 aydır evdeyim. Evde bunaldım. Çıkınca dua ettim. Hürriyetime kavuştum. Bizim gibi yaşlıları görünce birlikte ağlaştık." dedi.

Beyoğlu'nda 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, çıkış saatleri olan 11.00'i beklemeden evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Kasımpaşa'da uygulamadan bir saat erken sokağa çıkan 93 yaşındaki vatandaşın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapattığı ve gerekli önlemleri almadan sokakta yürüdüğü görüldü. Dolapdere'de yine bir saat erkenden sokağa çıkan ve dışarıda görüntülenen bir kişi "Evim hemen burada, bir hava alayım dedim. Elli gündür evdeyim, mağduriyetim var" dedi.

RIZA AMCA TAKIM ELBİSE İLE ÇIKTIKurtuluş'ta izin saatinin başlamasıyla dışarıya ilk çıkanlardan ve oldukça şık giyimiyle dikkat çeken Rıza Aktaş "Dört saatte ne yapılabilir ki arabayla bir yere gidemezsin, piknik yapamazsın ama yine de güzel. Bu virüs çıktığından beri evdeyiz. Malum arabayla yasak dört saatte ne yapılabilir ki, en azından arabayla çıkabilseydik bir boğazı dolaşır gelirdik. Mecburen devletimizin vermiş olduğu talimatı uygulamamız lazım, biz yaşlılar olarak bunu yapmazsak gençlerimiz ne yapmaz. Başa gelen çekilir. İnşallah düzelir de bütün vatandaşımız rahata kavuşur ve bir nefes alırız" diye konuştu.

"ÇOK GEZMESİNİ SEVERİM"Şirinevler Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar burada yürüyüş yaparak boş alanlarda dinlendikleri görüldü. Dışarıya çıkan yaşlıların sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptıkları görülürken, mesafeye uymayanlar ise polis tarafından uyarıldı. Yasağın kalkmasıyla torunuyla dışarıya çıkan 86 yaşındaki Kemalettin Özbilen, "Bugün bize 4 saat müsade ettiler. Bizde biraz gezmeye çıktık. Allah razı olsun herkesten. 86 yaşındayım. Çok gezmesini severim. Sabahtan akşama kadar parklarda gezerim. 300 -400 metre dolaşırım. 4 saat gezeceğiz şimdi" dedi.

"REFAKATÇI OLARAK ÇIKTIM"Şirinevler'de dedesine refakatçi olarak çıkan Ali Murat Özbilen, "Benim dedem. Refakatçi olarak yanına çıktım. Çin'de çıktığı ilk günden beri dışarıya göndermiyorum dedemi. Şimdi biraz rahatladı. Can sıkıntısından bize sarıyordu" derken, 67 yaşındaki Fehime Turan,"50 gündür evdeyiz. Evden dışarıya hiç çıkmadık. Güzel oldu. Kurallara uymayanlar var. Kurallara uyan pek yok. Onun için bu süreç biraz zor geçecek gibi geliyor. Ataköy'e kadar gidip geleceğiz. Ayaklarım açılsın biraz" şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ, HAVA GÜZEL, SOKAKLAR TEMİZ TADINI ÇIKARIYORUZ"Eyüpsultan'da bulunan bir parkta iznini değerlendiren 65 yaş üstü bir vatandaş, "Dışarı çıktık ama yürüyemiyoruz. Aylardır evdeyiz ayaklarımız tutmuyor artık. Çok mutluyuz, hava güzel, sokaklar temiz tadını çıkarıyoruz" dedi. Dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşların sosyal mesafeyi koruduğu ve maske takarak aldıkları önlemler de kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------------SULTANGAZİ-Sokağa çıkan yaşlılar-Meydanda koşan yaşlılar-Yürüyüş yapanlar-Röpler-Genel ve Detaylar-ŞİŞLİ-Vatandaşlardan görüntüler-Vatandaşlarla röportajlar-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)-Parka gelen yaşlılar-Maske ve eldiven verilmesi-Oturan ve sohbet eden vatandaşlarTamer Celasun ile röp-Arkadaşı Dilsel Bakay ile röp-Muhabir anonunsu (Müge YARIMBATMAN)-Sohbet eden vatandaşlarŞermin Erduman ve kızı Uğur Erduman ile röpAntie Tanatar ile röp ve dans etmesi-Parkta oturan vatandaşlar-Muhabir anonunsu (Müge YARIMBATMAN)Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile röp-BEYOĞLU-Saatinden erken sokağa çıkan yaşlılar-Kasımpaşa'da sokağa erken çıkan 93 yaşındaki adamın ağzını ve burnunu ıslak mendille kapatıp sokakta yürümesi-Dolapdere'de sokağa erken çıkan ve kaldırımda oturan kişi-Kurtuluş'ta uygulamanın başlamasıyla sokağa ilk çıkanlardan Rıza Aktaş ile röportaj-Genel ve detay görüntüler-AVCILAR-Sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlar-TARABYA-Yürüyen vatandaşlar -Vatandaş röp-Genel ve Detaylar-ŞİRİNEVLER-Sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan görüntü-Yürüyüş yapan ve dinlenen yaşlılardan görüntü-Röpler-Genel ve detaylar-BEYOĞLU-Hasköy'de parkta gezenler-EYÜPSULTAN-65 yaş üstü vatandaşlardan detaylar-Parklardaki vatandaşlar-Parkta kolonya ikramı-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay

