65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, var mı? Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları neler? Yeni kısıtlamalar geldi mi?
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, var mı? Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları neler? Yeni kısıtlamalar geldi mi?

25.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:53
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, var mı? Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları neler? Yeni kısıtlamalar geldi mi?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları uzun süre sonra ilk kez paylaşıldı. 82 bin vakanın ardından yeni kısıtlamaların gelebileceğinin sinyalini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler dedi? Yeni yasaklar var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından günlük koronavirüs verileri paylaştı. 25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 840, toplam hasta sayısı ise 467 bin 730'a yükseldi. Açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca sokağa çıkma kısıtlaması hakkında da detaylar verdi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı:

"Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAATLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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