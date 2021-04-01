65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika!
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika!

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika!

Türkiye'de artan vaka sayıları çoğu ili yüksek risk grubu kategorisinde olmasına neden oldu. 65 yaş üstü yasağı hangi illerde sokağa yasak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika!

Türkiye'de artan vaka sayıları çoğu ili yüksek risk grubu kategorisinde olmasına neden oldu. 65 yaş üstü yasağı hangi illerde sokağa yasak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Son güncellenen koronavirüs risk haritasına göre İstanbul çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞININ DEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika!
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
Dilek Ulusan
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