65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Yasaklar kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Yasaklar kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

30.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:38
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Yasaklar kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

65 yaş üstü yasağı ne zaman başlıyor? Gün içerisinde saat kaçta başlayıp kaçta yasak bitecek? Yasaktan muaf tutulanlar kimler? Hangi saatler arasında 65 yaş üstünün sokağa çıkması serbest olacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? Sokağa çıkma yasağı var mı?

En merak edilen konulardan birisi 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleridir. Vatandaşlar 65 yaş üstü yasak saatlerini detaylı öğrenmek istiyor. Sizler için en detaylı ayrıntısına kadar yasak saatlerini araştırdık. Bugün yapılan kabine toplantısı sonucunda alınan yeni yasak saatleri nelerdir? Hepsi haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz haftalarda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Yasağın saatleri ve detayları aşağıdaki gibidir.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! Yasaklar kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağı yeni kısıtlamalar bugün yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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