65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yasağı kaldırılan iller?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artması nedeniyle 65 yaş üstü ve 65 yaş üstüna sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son genelge ile bu konuda düzenlemeye gidildi. Peki, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?