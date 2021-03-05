65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yasağı kaldırılan iller?
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yasağı kaldırılan iller?

05.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:34
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yasağı kaldırılan iller?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artması nedeniyle 65 yaş üstü ve 65 yaş üstüna sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son genelge ile bu konuda düzenlemeye gidildi. Peki, hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var gibi sorular yanıtını buldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı düşük ve orta riskli ilerde 65 yaş üstü genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞININ DEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

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