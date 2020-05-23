65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün? 65 yaş üstü için bayramda sokağa çıkma izni ne zaman?
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65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün? 65 yaş üstü için bayramda sokağa çıkma izni ne zaman?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 il genelinde arefe günü de dahil olmak üzere Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta, hangi gün? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi gün? 65 yaş üstü için bayramda sokağa çıkma izni ne zaman?
23.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:23

65 yaş üstü bayramda sokağa çıkma izni ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için belli zaman dilimlerinde sokağa çıkma izni olduğunu açıklamıştı. Bu doğrultuda Ramazan Bayramı'nın ilk günü 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklarda olabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Koronavirüste normalleşme süreci içerisinde 65 yaş üstü vatandaşlar alınan son kararlar neticesinde belli zamanlarda sokağa çıkabiliyor. Son olarak 17 Mayıs'ta sokaklarda olan 65 yaş üstü grup, Ramazan Bayramı boyunca devam edecek sokağa çıkma yasağında, bayramın ilk günü 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

81 ilde uygulanan ve arife günü uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağında 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı genelgesi bağlamında, bayramın birinci günü yani 24 Mayıs Pazar 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile dışarı çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısının ardından iki grup halinde sokağa çıkma izni olan 20 yaş altı vatandaşların, 20 Mayıs Çarşamba günü ve 22 Mayıs Cuma günü sokağa çıkabileceklerini açıklamıştı. Böylelikle 20 yaş altı gençler 22 Mayıs günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıktı.

Manşet

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