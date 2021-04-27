65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi, seyahat izni var mı? 65 yaş üstü yasaklar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaya göre 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma uygulanacak. 29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde en çok merak edilen şey de 65 yaş üstü yasalar oldu. Peki, 65 yaş üstü bugün sokağa çıkma izni var mı, seyahat edebilir mi? İşte 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ve seyahat izni detayları haberimizde. 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi, seyahat izni var mı? 65 yaş üstü yasaklar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaya göre 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma uygulanacak. 29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanma öncesinde en çok merak edilen şey de 65 yaş üstü yasalar oldu. Peki, 65 yaş üstü bugün sokağa çıkma izni var mı, seyahat edebilir mi? İşte 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ve seyahat izni detayları haberimizde. 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi, seyahat izni var mı? 65 yaş üstü yasaklar neler? 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan ifadelere göre;

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOSYAL DESTAK BİRİMLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

Cuma günü camilerde cuma namazı kılmak isteyen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camide namaz kılabilecek.

65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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