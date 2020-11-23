65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri!

Milyonlarca kişi 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerini merak ediyor. Belli saatler aralığında ikamet ettikleri adresinden dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kişiler, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilir konularını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı kararlarına göre 65 yaş üstü kişiler belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağına tabi tutuluyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilir? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

* Tüm illerde 65 yaş üstü ve üzeri kişiler gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 65 yaş üstü kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

*Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

*Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.