65 yaş üstü Millet Bahçesi?nde buluştu
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65 yaş üstü Millet Bahçesi?nde buluştu

Ramazan Bayramı'nda bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar unutulmadı.

65 yaş üstü Millet Bahçesi?nde buluştu
24.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:56
Ramazan Bayramı'nda bugün sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar unutulmadı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ileri yaştaki vatandaşlarla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bayramlaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı.65 yaş ve üstü vatandaşlar, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde de bir araya geldi. Bayramın keyfini güneş ve yeşil alanla çıkaran vatandaşlarla bayramlaşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ileri yaştakilere dezenfektan, kolonya ve bayram çikolatası dağıttı. Uzun zamandır evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri dedelere ve amcalara saç tıraşı yapılırken, genel sağlık taramaları da gerçekleşti.BU BAYRAM 'GÖNÜLDEN' SARILIYORUZMilyonlarca insanın bayramı evinde geçirdiğini ve şu an yaşlılarda bayram geçirmekten mutluluk duyduğuna dikkat çeken Mehmet Tevfik Göksu, 'Şu anda milyonlarca insanımız bayramını evinde geçiriyor. Biz burada yaşlılarımızla beraber bayramı geçiriyoruz. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Bayramlar bizim için çok anlamlı ve zirveye taşıdığımız şeylerdir. Sevginin, mutluluğun, huzurun her şeyini unuttuğumuz anlardır. İnanıyorum ki bu bayram gönülden bayramlaşıyoruz ama Kurban Bayramı'nda kucaklaşacağız' diye konuştu.'BUGÜN TALİH BİZİM İÇİN GÜLDÜ?73 yaşındaki Zeynel Şimşek, bayramın açık havada kendisi için çok güzel geçtiğini belirterek, 'Evlatlarımızla yakınız. Koronavirüsü evde kalarak izinli olduğumuz zamanlar dışarı çıkarak geçirdik. Evde biraz bunaldık. Devletimiz de bizim için çalışıp, bizim için uğraşıyor. Bugün talih bizim için gülmüş yarın bizler de evimizde olacağız. Tıraş sırasındayım' dedi.EVLATLARIMIZDAN AYRI KALMANIN BURUKLUĞU VAR65 yaşındaki Ümmühan Taştan ise, 'Herkesin bayramı hayırlı olsun. Çocuklarım evli, hepsi kendi evinde. Bugün yanımızda olmaları gerekiyordu ama değiller ve bunun burukluğu var. Devletimiz de tüm bunları sağlığımız için yapıyor. Ben sadece izin günlerimde dışarıya çıktım. Çok mutluyum' diye konuştu.DIŞARIDA ÇOCUK SESİ DUYMAMAK BENİ ÇOK ÜZÜYOR

70 yaşındaki Turgut Su ise, 'Bu bayramımız buruk geçti ama çocuklarımız kapıya kadar öncesinden geldiler. Onlara sarılamadık, üzüldük. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Devletimizin müsaade ettiği sürece her Pazar dışarı çıktım. Dışarı çıktığımda dükkanları kapalı görmek, cıvıl cıvıl çocuk sesi duymamak çok üzüyor. Bir daha bu günleri yaşamayalım' ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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