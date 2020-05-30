65 Yaş Üstü Kısıtlaması Ne Zaman Kalkacak? İşte Son Durum 65 yaş ve üstü kişiler, yeni tip koronavirüs salgınında en riskli grup olarak nitelendiriliyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü insanlar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

65 yaş ve üstü kişiler, yeni tip koronavirüs salgınında en riskli grup olarak nitelendiriliyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü insanlar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. 65 yaş üstü kısıtlaması ne zaman sona erecek?

65 Yaş Üstü Kısıtlaması Ne Zaman Kaldırılacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 65 yaş ve üstü kişiler için karar, vaka sayılarındaki artış veya azalışa göre verilecek. Dolayısıyla seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından vaka sayısında artış olup olmadığı gözlemlendikten sonra 65 yaş ve üzeri kişiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların tamamen kaldırılması gündeme gelecek. 65 yaş ve üzeri kişiler için sokağa çıkma kısıtlamasının haziran ayının ortasında veya sonunda kalkması bekleniyor.

Koronavirüs'te Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 29 Mayıs itibarıyla toplam vaka sayısı 162.120 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.489'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 125.963 olarak açıklandı.