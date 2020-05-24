65 yaş üstü kişiler bayramın keyfini sokaklarda çıkardı
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65 yaş üstü kişiler bayramın keyfini sokaklarda çıkardı

Aksaray'da 65 yaş üstü kişiler Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu dışarı çıkarak yaşadı.

65 yaş üstü kişiler bayramın keyfini sokaklarda çıkardı
24.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:27

Aksaray'da 65 yaş üstü kişiler Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu dışarı çıkarak yaşadı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan Korona Virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma sınırlandırması kapsamında 65 yaş üstü kişilere bugün saat 14.00'den saat 20.00'ye kadar izin verildi. İzin ile birlikte Aksaray'da cadde ve sokaklar 65 yaş üstü kişilerle doldu. İzinle birlikte dışarıya çıkanlar bayramın tadını sokaklarda yaşadı. Park ve bahçelerde oturanlar arkadaşlarıyla buluşarak bayramlaştı.

İzinle birlikte dışarı çıkan Muammer Sueri (67), "Yeni bir hava almaya çıktık. 2 aydır evdeyiz. Çok şahane iyi oldu" dedi. 65 yaşındaki Enver Gökçe ise, "Aylardır evdeyiz. Çarşıya çıktık güzel bir hava alıyoruz. Biraz sonra eve döneceğiz. İnşallah iyi olur önümüzdeki hafta" diye konuştu.

69 yaşındaki Mehmet Tezcan ise, "Şu anda çok mutluyuz. İyiyiz. 2-2,5 aydır evdeydik. Sokağa çıktık, arkadaşlarla buluştuk, bayramlaştık. Temiz hava alıyoruz. Korona virüsü de inşallah hayırlısı ile gönderirsek güzel olur, iyi olur. İnşallah onu da göndeririz ve işler rayına girer" şeklinde konuştu.

Şaban Gökçe de (67), "Serbestlik demek özgürlük demektir. Allah'ım inşallah ülkemizden bu hastalığı kaldırır. Vatanımıza, milletimize her türlü felaketten uzak tutsun kurban olduğum Allah'ım. Ülkemiz, devletimiz, Allah razı olsun idarecilerimiz güzel idare etti. Allah razı olsun. Ama bizde tabi ki 3-3,5 aydır evde sıkıntı geçirdik. Ama çok şükür" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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