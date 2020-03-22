65 yaş üstü kamu görevlileri ve eczacılara sokağa çıkma yasağında istisna
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65 yaş üstü kamu görevlileri ve eczacılara sokağa çıkma yasağında istisna

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesine ek bir genelgenin daha valiliklere gönderildiğini, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler...

22.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:06
65 yaş üstü kamu görevlileri ve eczacılara sokağa çıkma yasağında istisna

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesine ek bir genelgenin daha valiliklere gönderildiğini, kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılara, yasaklama ile kısıtlama kararları kapsamında istisnalar getirildiğini açıkladı.  

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesine ek bir genelgenin bu gece saat 01.00'da valiliklere gönderildiği bildirildi. Gönderilen ek genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında getirilecek istisnaların belirtildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre; yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb. kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik ve kaymakamlıklar tarafından yasaklama-kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi" denildi.'155, 156 VE 112'DEN TALEPLERİNİ İLETEBİLİR'Genelgede, yasakların yürürlüğe girmesi ile kendi ikameti dışında bir yerde olanlar başta olmak üzere seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanların 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebileceği belirterek, "Bu talepler valilik, kaymakamlıklarda oluşturulan vefa iletişim merkezlerini tarafından takip edilecek. Uygun görülenler için düzenlenecek; tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek 'seyahat belgeleri' talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek. İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci vali, kaymakamların başkanlığında oluşturulan 'Vefa Koordinasyon Grubu' tarafından yönetilecek. Bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Valilik ve kaymakamlıklarımız tarafından bu kapsamda görevlendirilecek tüm kamu, sivil tüm görevlilere görev belgesi/yaka kartı düzenlenecek, bu görevlilerin isimleri görev alanları ilgili mahalle muhtarlarına paylaşılacak" denildi.

Uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede ve gereken hassasiyetle eksiz bir şekilde yürütülmesini istedi.


Kaynak: DHA

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