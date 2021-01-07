65 yaş üstü kadının otobüse binme ısrarı
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65 yaş üstü kadının otobüse binme ısrarı

07.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:51
65 yaş üstü kadının otobüse binme ısrarı

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekilere getirilen toplu taşıma araçlarına binme yasağına rağmen Avcılar'da İETT otobüsüne binen kadın, tüm ısrarlara rağmen "Benim sağlığım yerinde" diyerek araçtan inmedi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstündekilere getirilen toplu taşıma araçlarına binme yasağına rağmen Avcılar'da İETT otobüsüne binen kadın, tüm ısrarlara rağmen "Benim sağlığım yerinde" diyerek araçtan inmedi.

Cihangir Mahallesi'nden  önceki gün öğle saatlerinde  Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne gitmek üzere hareket eden İETT otobüsüne Avcılar Evlendirme Dairesi önündeki duraktan binen kadın yanındaki kartı okuttu. Şoför, kadına  65 yaşından büyük olduğunu kendisine verilen talimatlar uyarınca da araca bindiremeyeceğini söyledi. Şoförü dinlemeden aracın arka koltuklarına doğru ilerleyerek burada oturan kadın, "Ben binerim. Ceza kesilecekse bana kesilir. Sana ne? Sen arabanı kullanmaya, onu yıkamaya bak" diye söylendi. Cep telefonu ile görüntülenen diğer yolcuların da uyarılarını dinlemeyen kadın, "Bu hep böyle yapıyor. Binmek benim hakkım. Benim sağlığım yerinde. 3 apartman merdivenlerini temizledim. Sağlığım yerinde olmasa bunu yapabilir miyim? Çalışmasam paramı kim verecek. Çoluk-çocuk var, kimsenin kimseye faydası yok" diye söylendi.

Yolcuların "Herkesin işi var seni bekliyor" sözlerine rağmen yerinden kalkmayan kadın yanına gelen genç kıza da araçtan inmeyeceğini söyledi, Kadın, sağlığını korumak için yasak kararı getirildiğini belirten diğer yolculara da "Ben çalışmasam kim paramı verecek?" diye söylenmeye devam etti, kaymakamlığa giderek 65 yaş maaşı bağlatılması önerisine de karşı çıktı. Birkaç dakika daha bekleyen şoför, yoluna devam etti.


- İstanbul
65 yaş üstü kadının otobüse binme ısrarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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