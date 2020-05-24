65 yaş üstü izinliler parklara akın etti
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65 yaş üstü izinliler parklara akın etti

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar Ramazan Bayramının ilk günü dışarıya çıkma izninde parklara akın etti.

65 yaş üstü izinliler parklara akın etti
24.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:05

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar Ramazan Bayramının ilk günü dışarıya çıkma izninde parklara akın etti.

Risk grubunda olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları için Ramazan Bayramında tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izin verildi. Dışarıya çıkarak parklara giden vatandaşlar spor yaptı, arkadaşlarıyla bir araya geldi, sohbet ederek banklarda güneşlendi. Eşi ile yürüyüşe çıkan 68 yaşındaki Muammer Ovalı, "Allah bir daha böyle bayramlar yaşatmasın herkese sağlıklı bayramlar dilerim. Bu şekilde sadece evlat hasretiyle zor oluyor. Dünya'ya yeni gelmiş gibi hissettim. 70 gündür biz dışarıya çıkmıyorduk. Tabiatı renkleri dışarıyı görüne çok sevindim" dedi. Muammer Ovalı ile parka çıkan eşi Kezban Ovalı, "Tabi ki bizde çok mutluyuz çıkmak güzel bir şey evde kapalı bir kutunun içinde gibisin" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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