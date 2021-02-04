65 yaş üstü aşı ne zaman yapılır? 60 yaş üstü ve 65 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Koronavirüs aşı sırası e Nabız sorgulama

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi üzerinden yaş, meslek ve kronik hastalık faktörlerini göz önünde bulundurarak yaptıkları sıralamayı kamuoyu ile paylaşmıştı. İlk aşamada sağlık çalışanları aşılanırken geçtiğimiz gün ise 65 yaş üstü vatandaşlara uygulamanın başladığı bildirildi. 65 yaş üstü yaşlılar ne zaman aşı olacak? Aşı takvimi

65 yaş üstü vatandaşlara aşılama uygulamasının başlamasıyla beraber diğer yaş gruplarındaki kişiler sıranın Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre nasıl ilerlediğini merak ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede gün içerisinde binlerce vatandaşımıza uygulama işlemlerini gerçekleştiren sağlık çalışanları salgında büyük rol oynarken öte yandan 65 yaş üstü aşılamaya ne zaman geçileceği şimdiden merak konusu haline geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi ile 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte "Kim ne zaman aşı olacak?" sorusuna ait detaylar…

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan son açıklamada koronavirüs aşı takvimi duyurulmuştu. Bu kapsamda ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılaması bitirilirken hem sonra ise yüksek risk grubu olan yaşlıların aşılamalarına başlandı. Bu kapsamda her gün binlerce kişi aşılarını sağlık kuruluşlarında yaptırmaya devam ediyor. 65 yaş üstü kişilerin uygulamalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacağı düşünülüyor…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grubundakilerin ikinci part aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra yapılacağını ifade etti. Güvenlik testlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil. Ancak ilerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde yükselen günlük Kovid-19 vaka sayılarının, vatandaşların özellikle hafta sonunu geçirmek için yakınlarına yaptıkları ziyaretlerden kaynaklandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2020'de 33 bin 198'e yükselen günlük Kovid-19 vaka sayısı, tedbirlerin etkisini göstermesiyle 1 Ocak'ta 12 bin 203'e düştü.

10 Ocak'ta 9 bin 138, 20 Ocak'ta 6 bin 435 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı, 24 Ocak'ta 5 bin 277, 25 Ocak'ta 5 bin 642'ye indi.

Daha sonra tekrar 7 binlere yükselen sayı, 26 Ocak'ta 7 bin 103, 27 Ocak'ta 7 bin 489, 28 Ocak'ta 7 bin 279 ve dün 6 bin 912 olarak kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI SIRASI TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı aşı sırası takvimi daha önce yayımlanmıştı. 65 yaş üzeri vatandaşlar için şu bilgi verilmişti;

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin'den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

E NABIZ ÜZERİNDEN AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?

Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

E NABIZ AŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ