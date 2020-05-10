65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılar
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65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılar

65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılar
10.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:38

65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılarİSTANBUL, (DHA) - Bağcılar'da yaşayan 35 bini aşkın 65 yaş üstü vatandaş, koronavirüs nedeniyle 50 gündür bulundukları evlerinden ilk kez bugün 4 saatliğine dışarı çıktı.

65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılar

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar'da yaşayan 35 bini aşkın 65 yaş üstü vatandaş, koronavirüs nedeniyle 50 gündür bulundukları evlerinden ilk kez bugün 4 saatliğine dışarı çıktı. Kimi parklarda spor yapmayı tercih etti, kimi bol bol yürüdü, kimi de yemyeşil çimlere uzandı. Bazıları parklarda komşuları ile sohbet ederken, cami arkadaşları cami havlusunda buluşup hasret giderdi. Hepsinin ortak dileği ise, koronavirüsün bir an önce bitmesi oldu. 73 yaşındaki Halil Yaralı sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşıyla dirseklerini tokuşturarak selamlaştı. Tülay Yıldırım ise 4 saatlik sokağa çıkma izni için 'Dışarı çıkınca çocuklar gibi sevindik' diyerek dışarı çıkmanın mutluluğunu anlattı.

Covid-19'la mücadelede mayıs ayı normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstü olanlar için kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılması kararı bugün uygulandı. 22 Mart'tan beri sokağa çıkama yasağı nedeniyle evlerinde bulunan Bağcılar'da yaşayan 35 bini aşkın 65 yaş üstü ilçe sakini de saatler 11.00'i gösterdiğinde kendini dışarı attı. Kimi yanında eşiyle kimi de kendisine eşlik eden refakatçisiyle dolaştı. İleri yaştakilerin gençlere oranla maske takma ve sosyal mesafe kuralına uyma kuralında çok daha duyarlı olduğu görüldü.

KOMŞULAR PARKTA TOPLANDI

Bağcılar sakinlerinden ileri yaştakilerin en çok tercih ettiği yerler iki ay sonra kapıları onlar için açılan parklar oldu. Her birinin özlemi ayrıydı. Vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi'nin günler öncesinden temizleyerek steril hale getirdiği parklardaki banklarda dinlendi. Salgın nedeniyle bir araya gelemeyen komşular, parkta toplanıp görüşemedikleri günlerden konuştular. Kimileri ise çok özlediği spor aletlerine koşup dakikalarca yorulmadan spor yaptı.

Bağcılar'ın en işlek yeri olan Çarşı Caddesi ise bugün sadece onlara aitti. Havanın güzel olmasıyla beraber vatandaşlar, caddeyi baştan başa acele etmeden rahat rahat yürüdü. Bu sırada Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de büyükleriyle yakından ilgilendi. Zabıtalar, selam verip sohbet ettikleri yaşlılara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

DİRSEKLERİ TOKUŞTURARAK SELAMLAŞTILAR

4 saatlik zaman diliminde renkli görüntüler de yaşandı. 73 yaşındaki Halil Yaralı, sokakta uzun süredir görmediği arkadaşıyla karşılaştı. İkili sosyal mesafeyi koruyarak dirseklerini birbirine tokuşturarak selamlaştı. Arkadaşıyla uzaktan şakalaşan Yaralı, 'Çok samimi arkadaşız. Virüs nedeniyle görüşemiyorduk. İyi oldu. İnşallah bu belayı atlatır her gün görüşürüz' dedi.

Mustafa Erbil ise Parkinson hastası babası Mehmet Erbil'le birlikte yürüyüşe çıktı. Erbil, babasının yorulduğu zaman oturması için tekerlekli sandalyeyi de yanında taşıyordu. 72 yaşındaki Hanife Nejla Keleş de oğlu Yıldıray'la birlikte parkta zaman geçirdi. Çok gezen biri olduğu için evde olmanın zor geldiğini söyleyen Keleş, 'Zor gelse de sağlığımız için geleceğimiz için kısıtlamanın sürmesini istiyorum' diye konuştu.

'BUGÜN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK HİSSEDİYORUM'

Ablası Gülseren Günaydın'la gezerken mutluluğu yüzünden okunan Tülay Yıldırım ise şunları söyledi: 'Bugün çok büyük mutluluk hissediyorum. Dışarı çıkınca çocuklar gibi sevindik. Her gün çıkmak isterim.'

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da tüm belediye personeliyle yaşlıların her zaman hizmetinde olduklarını kendilerine bir telefon kadar uzakta olduklarını söyledi.

65 yaş üstü arkadaşlarıyla buluştu, dirsek tokuşturarak selamlaştılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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