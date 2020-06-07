65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı, kaza yaptı
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65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı, kaza yaptı

65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı, kaza yaptı -Adana'da 65 yaş üstü annesini izinli olduğu için otomobil ile alışverişe çıkartan bir kadın hafif ticari araç ile çarpışınca annesi ile birlikte 4 kişi yaralandı Adana'da 65 yaş üstü annesini izinli olduğu için otomobil ile alışverişe çıkartan...

07.06.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:44

65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı, kaza yaptı

-Adana'da 65 yaş üstü annesini izinli olduğu için otomobil ile alışverişe çıkartan bir kadın hafif ticari araç ile çarpışınca annesi ile birlikte 4 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da 65 yaş üstü annesini izinli olduğu için otomobil ile alışverişe çıkartan bir kadın hafif ticari araç ile çarpışınca annesi ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvarda meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren yakını Halime D.'yi (10), pansuman yaptırmak için hastaneye götüren Okan İ. yönetimindeki 07 ZCF 69 plakalı hafif ticari araç ile annesi Fevziye K.'yi gezdirmek için dışarı çıkaran Necla K.'nin kullandığı 01 EEU 13 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Okan İ.'nin yönetimindeki araç savrularak refüje çıktı. Kazada, Okan İ., Halime D., Gülşah S. ve Fevziye K. yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Necla K. 65 yaş üstü vatandaşlara izin verildiği için annesini yanına alarak alışverişe çıktıklarını, yeşil ışıktan geçerken kaza yaptıklarını söyledi.

65 yaş üstü annesini gezdirmeye çıktı, kaza yaptı

Kaynak: İHA

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